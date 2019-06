Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) - Warburg Pincus, eine führende globale Private Equity-Firma, die sich auf Wachstumsinvestitionen konzentriert, hat sich bereit erklärt, Pregis LLC, einen führenden Hersteller von Verpackungsmaterialien und automatisierten Systemen, von Olympus Partners mit Sitz in Stamford, Connecticut, für einen nicht veröffentlichten Betrag zu übernehmen.



Das derzeitige Managementteam von Pregis unter der Leitung von Kevin Baudhuin, Präsident und Chief Executive Officer, wird weiterhin im Besitz von Warburg Pincus bleiben.



"Wir freuen uns, mit Warburg Pincus eine Partnerschaft einzugehen, um unser starkes Wachstum fortzusetzen, das wir durch kundenorientierte Innovationen, Marktentwicklung und Investitionen erreicht haben. Unterstützt durch ihr umfangreiches Netzwerk an sachkundigen Ressourcen und globalen Perspektiven sind wir zuversichtlich, dass Warburg Pincus unser zukünftiges Wachstum weiter beschleunigen wird", sagte Kevin Baudhuin, Präsident und Chief Executive Officer von Pregis. "Wir möchten Olympus auch ganz herzlich für ihre Partnerschaft und Unterstützung danken, die der Schlüssel zu unserem Erfolg in den letzten fünf Jahren war."



Pregis, das seit Mai 2014 im Besitz von Olympus ist, hat sechs Übernahmen getätigt (Eagle Film Extruders, Easypack Ltd, Sharp Packaging Systems, 3M PolyMask, Rex Performance Products und FP International). Das Unternehmen ist von 14 auf 22 Produktionsstätten in Nordamerika und Europa angewachsen. Pregis beschäftigt derzeit 2.250 Teammitglieder.



Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum auch erhebliche Investitionen getätigt, darunter mehrere neue Extrusionsanlagen für Blasfolien am Standort Pregis Films. Die zusätzliche Funktionalität verbessert die vertikale Integration und trägt der gestiegenen Nachfrage nach höherwertigen flexiblen Verpackungen, E-Commerce-Schutzmaterialien und Oberflächenschutzfolien Rechnung. Kürzlich gründete Pregis eine europäische Geschäftseinheit, um robuste Lösungen auf einer noch umfassenderen geografischen Plattform anzubieten.



"Pregis hat durch innovative Verpackungslösungen eine attraktive marktführende Position aufgebaut und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management, um den Erfolg des Unternehmens fortzusetzen", erklärt Jeffrey Goldfaden, Managing Director, Warburg Pincus. "Pregis passt gut zu unserer Investitionsstrategie für Industrieunternehmen, um mit erstklassigen Unternehmen und Managementteams mit attraktivem Wachstumsschwerpunkt einschließlich E-Commerce-Enablement und Automatisierung zusammenzuarbeiten", so Dan Zamlong, Geschäftsführer von Warburg Pincus.



Informationen zu Warburg Pincus



Warburg Pincus LLC ist eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Wachstumsinvestitionen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet mehr als 58 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Vermögen. Das aktive Portfolio des Unternehmens mit mehr als 180 Unternehmen ist nach Branchen, Sektoren und Regionen stark diversifiziert. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner für Managementteams, die dauerhafte Unternehmen mit nachhaltigem Mehrwert aufbauen möchten. Warburg Pincus wurde 1966 gegründet und hat 18 Private Equity Fonds auf den Markt gebracht, die mehr als 74 Milliarden US-Dollar in über 860 Unternehmen in mehr als 40 Ländern investiert haben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.warburgpincus.com.



Informationen zu Pregis



Pregis LLC ist ein kundenorientierter Lösungsanbieter für innovative Schutzverpackungsmaterialien, Gerätesysteme und Oberflächenschutz. Als materialneutrales Unternehmen arbeitet es mit seinen Kunden zusammen, um die richtige Lösung für ihre geschäftlichen Herausforderungen zu finden. Pregis bedient eine Vielzahl von Verbraucher- und Industriemarktsegmenten, darunter Lebensmittel, Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Medizinprodukte, Landwirtschaft, E-Commerce, Einzelhandel, Automobil, Transport, Möbel, Elektronik, Gebäude, Bauwesen sowie Militär/Luftfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pregis.com.



OTS: Pregis LLC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121800 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121800.rss2



Pressekontakt: Dache Davidson Pregis +1 (847) 597-9357 ddavidson@pregis.com oder Sophia Dilberakis SD Communications +1 (312) 813-0113 sophiad@att.net