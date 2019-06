Otsuka Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-Ku, Osaka; Präsident und Stellvertretender Direktor: Takeharu Harashima, nachfolgend "Otsuka Chemical") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Teil des Cefixim-Geschäfts von Astellas Pharma, Inc. (Hauptsitz: Chuo-Ku, Tokio; Präsident und CEO: Kenji Yasukawa, Ph.D., nachfolgend "Astellas Pharma") übernommen hat.

Mit diesem Vertrag übernimmt Otsuka Chemical das Cefixim-Geschäft von Astellas Pharma und liefert den pharmazeutischen Wirkstoff (Active Pharmaceutical Ingredient, API) sowie Aktiva wie etwa Verträge, die zum Lizenzgeschäft gehören, und die Marke, an ausländische Lizenznehmer. Das bedeutet den Einstieg unseres Unternehmen ins API-Geschäft und resultiert in einer Stärkung des integrierten Antibiotikageschäfts von den Zwischenprodukten bis zum API.

Das von Astellas Pharma entwickelte Cefixim ist ein Cephalosporin der dritten Generation mit antibakterieller Aktivität gegen grampositive und gramnegative Bakterien und wird weltweit häufig verschrieben.

Außer seinem Hauptgeschäftsfeld Chemie wird Otsuka Chemical die Fertigungstechnik für qualitativ hochwertige APIs und die damit verbundene Marketing- und Markenkraft weiterhin stärken, um Pharma- und CMO-Geschäfte zu fördern. Dafür werden im Bereich organische und anorganische Chemie erarbeitete zentrale Technologien genutzt.

Unternehmensprofil Otsuka Chemical Co., Ltd. Gründungsdatum 29. August 1950 Kapital 5 Milliarden Yen Präsident Takeharu Harashima, Präsident und Stellvertretender Direktor Firmenhauptsitz 3-2-27, Ote-Dori, Chuo-Ku, Osaka, 540-0021 Japan Angestellte 1.857 (konsolidiert; Stand: 31. Dezember 2018) Beschreibung der Geschäftstätigkeit Herstellung und Vertrieb von Chemieprodukten

Astellas Pharma Inc. Gründungsdatum April 1923 Kapital 103 Milliarden Yen Präsident Kenji Yasukawa, Präsident und CEO Firmenhauptsitz 2-5-1, Nihonbashi-Honcho, Chuo-Ku, Tokio 103-8411, Japan Angestellte 16.243 (konsolidiert; Stand: 31. März 2019) Beschreibung der Geschäftstätigkeit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

