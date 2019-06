Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel wieder. Die Aktie von Nel befindet sich aktuell im freien Fall. In der vergangenen Woche gelang es dem Wert noch in der Euro-Notierung kein Pennystock mehr zu sein, aktuell dominieren Gewinnmitnahmen. Bei den Verkäufen steht Evotec auf dem dritten Platz. Heute am Mittwoch verkündete man eine Ausweitung der Kooperation mit dem US-Partner Celgene.