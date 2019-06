Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL193 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.06.2019 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Jahresauftakt fällt wie erwartet gemischt aus, EBIT jedoch deutlich verbessert windeln.de hat letzte Woche seinen Q1-Bericht veröffentlicht. Während der Umsatz aufgrund der geringer als erwarteten Erlöse in der DACH-Region sowie im restlichen Europa unter unserer Prognose lag, konnte das Unternehmen auf EBIT-Ebene leicht positiv überraschen. Das Break-Even-Ziel für Anfang 2020 wurde bestätigt. [Tabelle] Umsatzrückgang in allen Regionen: Mit 20,8 Mio. Euro fiel der Umsatzrückgang (-36,7%) noch deutlicher aus als von uns antizipiert. Während China mit 12,3 Mio. Euro das von uns erwartete Erlösniveau (MONe: 12,4 Mio. Euro) erreichte, entwickelten sich die DACH-Region(Q1-Umsatz: 4,7 Mio. Euro, -35,5%; MONe: 5,8 Mio. Euro) und das restliche Europa(3,8 Mio. Euro, -53,2%; MONe: 5,5 Mio. Euro) schwächer als prognostiziert. Reduzierte Kostenbasis sorgt für geringeren Verlust: Trotz des deutlich niedrigeren Umsatzniveaus lag das bereinigte EBIT mit -4,0 Mio. Euro sowohl über dem Vorjahreswert als auch über unseren Erwartungen. Neben einer höheren Rohertragsmarge (25,1% vs. 24,0% in Q1 2018) durch die Fokussierung auf margenstärkere Produkte machte sich die signifikante Verringerung der Vertriebs- und Verwaltungskosten (9,5 Mio. Euro vs. 14,9 Mio. Euro) bemerkbar. Auf Nettoebene ergab sich eine noch deutlichere Erholung, da Q1 2018 durch negative Einmaleffekte (8,9 Mio. Euro) aus dem Verkauf von Feedo belastet war. Cash-Burn reduziert, Break-Even-Ziel bestätigt: Die liquiden Mittel erhöhten sich im Vergleich zum Geschäftsjahresende 2018 (11,1 Mio. Euro) auf 15,5 Mio. Euro, wobei hierin der Emissionserlös aus der im März durchgeführten Kapitalerhöhung (9,7 Mio. Euro) enthalten ist. Der operative Cash-Burn fiel mit 5,3 Mio. Euro höher aus als von uns antizipiert (4,5 Mio. Euro), was auf eine etwas stärkere Erhöhung des Net-Working-Capitals für das Chinageschäft zurückzuführen ist. windeln.de strebt nach wie vor das Erreichen des BreakEvens auf EBIT-Ebene für Anfang 2020 an. Erweiterung des Vorstands spiegelt neue Aktionärsstruktur wider: Am Montag gab windeln.de bekannt, dass Charles Z. Yan, Management Director bei windeln.des neuem Großaktionär Fosun International Limited, zusätzliches Mitglied des Vorstands wird. Herr Yan wird für die Strategie- und Geschäftsentwicklung in China verantwortlich zeichnen. Fazit: Q1 lieferte wie erwartet positive Signale in Bezug auf die Ergebnisentwicklung. Ob die Gewinnschwelle Anfang 2020 jedoch erreicht wird, hängt dabei insbesondere von der kurzfristigen Geschäftsentwicklung in China ab. Ein Investment in die Aktie bleibt vorerst äußerst risikobehaftet. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18251.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

