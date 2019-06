(shareribs.com) New York 05.06.2019 - Trotz der Erholung an den US-Börsen kann der Goldpreis seine Gewinne verteidigen. Ein schwächerer Dollar und der starke Rückgang bei Neueinstellungen in den USA stützen das gelbe Metall. Gold notiert am Mittwoch deutlich im Plus. Der schwächere US-Dollar, die Spekulationen auf eine Leitzinssenkung in den USA und der schwache Arbeitsmarkt steigern den Bedarf an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...