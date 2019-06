BERLIN (Dow Jones)--Das Klimakabinett der Bundesregierung will in seiner nächsten Sitzung über eine mögliche CO2-Steuer beraten. Sobald ein Gutachten des Sachverständigenrats zum Thema bis Anfang Juli vorliege, werde sich das Kabinett "intensiv" dazu beraten, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch beim Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Deutschland sei bei den Strompreisen an der Spitze in Europa, erklärte der CDU-Politiker. "Deswegen sage ich, lassen Sie uns über eine CO2-Bepreisung reden."

Die Forderungen der Energiewirtschaft, auch die Gebäude- und Verkehrswirtschaft in den Emissionshandel aufzunehmen, bezeichnete Altmaier als "gute Vorschläge". "Man muss aber alle Vorschläge auf ihre Wirkung überprüfen." Sowohl eine CO2-Steuer als auch die Ausweitung des Emissionshandels könnten am Ende dazu führen, dass ländliche Räume es schwerer haben als Menschen in Ballungsräumen. "Mit einer Bepreisung dürfen wir keine zusätzliche Belastung für die Bürger einführen", warnte Altmaier.

