20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick



Vandalismus in Kirchen - Ist manch einem gar nichts mehr heilig? Marienstatuen mutwillig zerstört, Kirchenbänke und Altar beschädigt - für die katholische Gemeinde in Großholbach im Westerwald ein Schock! Viele Gläubige sind entsetzt, die Polizei ermittelt. Auch die evangelische Kirche in Dierdorf leidet seit Jahren unter Vandalismus, trifft nun Sicherheitsvorkehrungen. Laut Landeskriminalamt geht das auch vielen anderen Kirchen im Land so. Der Kriminologe Christian Pfeiffer sieht in den Taten ein Symptom für die Entfremdung zwischen Kirche und Gesellschaft. "Zur Sache"-Reporterin Katharina Singer auf den Spuren des Vandalismus.



Kritik an Verkehrskonzept - Bürger fordern mehr "Busse fürs Biebertal": Verkehrsminister Wissing hat Anfang der Woche sein neues landesweites Verkehrskonzept vorgestellt: Es soll Busse und Bahnen in Rheinland-Pfalz besser vernetzen und aufeinander abstimmen. Der neue Takt kommt aber nicht überall gut an. Eine Bürgerinitiative im Hunsrück läuft Sturm gegen die Pläne. Denn die Fahrtzeiten mit Bussen rund um Simmern würden sich so massiv verlängern. Die Bürger fordern daher mehr "Busse fürs Biebertal". David Meiländer über ein Konzept und seine Tücken.



Zur Sache will's wissen: Was nun, SPD? Die SPD im freien Fall: Andrea Nahles aus der Eifel hat nach schlechten Wahlergebnissen, internen Machtkämpfen und massiven Angriffen aus den eigenen Reihen den Partei- und Fraktionsvorsitz aufgegeben. Sie will sich ganz aus der Politik zurückziehen. Eine andere Rheinland-Pfälzerin, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, soll die Bundes-SPD als Teil eines Führungstrios wiederaufrichten. Welche Rolle spielt Malu Dreyer künftig in der SPD? Warum konnte sich die einstige Hoffnungsträgerin Andrea Nahles nicht behaupten? Und wie lange hält die Große Koalition noch? "Zur Sache" mit Analysen und Hintergründen. Studiogast: Dr. Markus Linden, Politikwissenschaftler Uni Trier



Immer jüngere Drogenkonsumenten an Schulen? - Lehrer schlagen Alarm. Christian und Erik sind in Bad Kreuznach zur Schule gegangen. Und sie bekennen im Interview mit "Zur Sache": Oft saßen sie schon mit 14 bekifft im Unterricht. Kein Einzelfall. Drogen sind in Rheinland-Pfalz schon ab der 5. Klasse ein Problem an Schulen - auch wegen der damit verbundenen Kriminalität. Die Zahl der Drogendelikte im Land ist gestiegen. Lehrer fordern deshalb mehr Drogenprävention vor allem bei jüngeren Schülern. Eine Verbandsgemeinde im Kreis Neuwied hat sogar schon Drogentests an Eltern verschickt. Muss die Politik mehr eingreifen? "Zur Sache"-Reporter Marc Feuser über den Drogenkonsum an Schulen.



"Zur Sache" hilft: Ärger nach Hirn-OP. Gerd Krause aus dem pfälzischen Ilbesheim müsste dringend in eine stationäre Reha, doch die Krankenkasse will die Kosten dafür nicht übernehmen. Der 49-Jährige hat bereits mehrere Hirnoperationen hinter sich. Dabei wurde ihm ein Tumor entfernt. Jetzt ist seine Motorik stark eingeschränkt: So kann er zum Beispiel nur unsicher laufen und ist im täglichen Leben auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Die Krauses sind überzeugt: Die Therapie in ambulanten Einrichtungen reicht nicht aus. Hilfesuchend haben sie sich an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.



Jetzt wird's ernst: "Rettung naht!" "Comic-Malu" berichtet exklusiv von ihren Plänen zur Rettung der SPD. Dabei spielt auch ein in Mainz sehr beliebter Erfolgstrainer eine wichtige Rolle.



Donnerstag, 13. Juni 2019 (Woche 24)/05.06.2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



Kunst, Kohle, Promis und ein Wald aus Olivenbäumen? Was bietet die Mega-Kunstmesse "Art Basel" in diesem Jahr? Ein Rundgang.



Pool ist cool - im Rhein schwimmen ist cooler? "Swim City"- eine Schau in Basel über das Flussschwimmen als Massenbewegung! Kunscht schwimmt mit - gegen den Strom.



Waffe, Spielzeug, fliegendes Auge, Kunstobjekt - "Game of Drones": Wie verändern Drohnen die Welt? "Kunscht!" nimmt die unbemannten Flugobjekte ins Visier - Zeppelin Museum in Friedrichshafen.



Die vier Erlkönige rücken in Marbach Schiller und Schubert inbrünstig zu Leibe - und das auf Englisch? Zum ersten Mal bei den "Ludwigsburger Schlossfestspielen": "The Erlkings".



Talisman, Totem, Fetisch - die Größe der kleinen Formate - die "Triennale Kleinplastik" in Fellbach: "40.000 - ein Museum der Neugier"? Was steckt dahinter?



Kultur-Tipps.



Dienstag, 18. Juni 2019 (Woche 25)/05.06.2019



23.00 SWR3 Comedy Festival



Hennes Bender, Suchtpotenzial, Sascha Korf und GlasBlasSing Folge 3/4



03.25 SWR3 Comedy Festival (WH) Hennes Bender, Suchtpotenzial, Sascha Korf und GlasBlasSing Folge 3/4



05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Hennes Bender, Suchtpotenzial, Sascha Korf und GlasBlasSing Folge 3/4



Dienstag, 25. Juni 2019 (Woche 26)/05.06.2019



23.00 SWR3 Comedy Festival



Andreas Müller und Best Of New Comedy Folge 4/4



03.25 SWR3 Comedy Festival (WH) Andreas Müller und Best Of New Comedy Folge 4/4



05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Andreas Müller und Best Of New Comedy Folge 4/4



Sonntag, 30. Juni 2019 (Woche 27)/05.06.2019



02.10 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Andreas Müller und Best Of New Comedy Folge 4/4



Sonntag, 07. Juli 2019 (Woche 28)/05.06.2019



21.45 (VPS 21.44) BW+RP: Richling und 2084 - Mathias Richling live



Eine Zukunftsvision mit Unterhaltungswert: Mathias Richling knöpft sich 25 Prominente aus Politik und Gesellschaft vor. Wie zukunftstauglich sind Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer? In welchen Abgrund führen uns Machtbesessene wie Trump, Putin oder Erdogan? Exklusiv fürs SWR Fernsehen tritt das Polit-Personal der Gegenwart bei Richling zum Test auf Zukunftstauglichkeit an. Der Titan des Kabaretts nimmt das Publikum mit auf eine wilde Fahrt durch die wichtigsten Themen der Gegenwart. Denn was George Orwell nur ahnte, ist heute schon Wirklichkeit geworden: Der totalen Überwachung ergeben sich die Bürger selbst - dank sozialer Medien. Big Brother schreckt heute niemanden mehr, er ist zur TV-Unterhaltung verniedlicht worden. Spielerisch, geistreich, scharfzüngig - diese Bühnenshow ist eine unterhaltsame Vision für die Zukunft. Und wie immer gilt: Er kann sie alle imitieren und niemand ist vor ihm sicher!



21.50 (VPS 21.49) SR: Richling und 2084 - Mathias Richling live



Sonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/05.06.2019



08.45 h: Die Sendung ist die WH von SA!



08.45 Schnittgut. Alles aus dem Garten (WH von SA) Erstsendung: 11.07.2019 in BR



