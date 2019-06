Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T am Tag einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Auf dieser habe das Management bislang vor allem einen klaren Fahrplan für Übernahmesynergien und Einsparungen gegeben, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Integration der jüngsten Zukäufe Kapsch KCC and KPTC dürfte erfolgreich verlaufen und zusätzlichen Wert schaffen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 15:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-05/17:43

ISIN: AT0000A0E9W5