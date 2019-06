Zürich (ots) - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) plant

den Ausbruch aus ihrem Heimmarkt. Schon bald eröffnet sie als erste

Kantonalbank eine Retail-Niederlassung im Heimmarkt einer anderen

Kantonalbank: in Basel. Doch das ist nicht alles. Auch die Marke soll

mit Blick auf die restliche Schweiz angepasst werden, wie BLKB-Chef

John Häfelfinger gegenüber der «Handelszeitung» erklärt. «Wir wollen

unsere Meinungen stärker kommunizieren und brauchen eine Marke, die

über die Region hinaus funktioniert.»



Mit ihrem Vorpreschen hat die BLKB die Diskussion um Grenzen und

Heimmärkte neu befeuert. Immer mehr Banken verlassen ihre Stammlande,

um ausserhalb der Kantone auf Kundenfang zu gehen. Die Strategien der

Banken unterscheiden sich zunehmend, der Auftritt ebenfalls. «Man

bewegt sich in den Schwerpunkten klar auseinander», sagt Häfelfinger.

«Jeder muss seinen Weg finden.»



Dabei stelle auch die Digitalisierung die Banken vor

Herausforderungen, sagt der Direktor des Verbandes Schweizerischer

Kantonalbanken, Hanspeter Hess. «Die Digitalisierung kann zu einer

Loslösung von physischen Geschäftskreisen führen. Dies steht

potenziell im Widerspruch zur Ausrichtung auf das eigene Kerngebiet.»



