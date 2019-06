Zürich (ots) - Das Departement des Innern (EDI) sucht fieberhaft

einen Nachfolger für den abtretenden Direktor des Bundesamtes für

Sozialversicherungen (BSV), Jürg Brechbühl. Dieser soll bis

spätestens Ende Jahr das Amt verlassen. Nun sickert eine wichtige

Kandidatur durch: Laut Recherchen des «Handelszeitung» will der

Unterwalliser Stéphane Rossini (SP) neuer BSV-Direktor werden. Der

Ex-Politiker wurde 2015 als Nationalratspräsident bekannt. Laut

bürgerlichen Exponenten hat er seine Rolle «vorbildlich ausgeführt»

und ist in seiner Führung «sehr ausgewogen» gewesen. Rossini wurde

von Innenminister Alain Berset (SP) seitdem in zwei Ämter gehievt: in

das als Präsident der bundesrätlichen AHV-Kommission und in jenes als

Präsident von Swissmedic. Mehrere Quellen sagen aber, Berset sei auch

auf der Suche nach einer valablen, weiblichen Gegenkandidatur. Die

grössten Chancen werden der Berner SP-Gemeinderätin Ursula Wyss

zugeschrieben. Sie hatte letzten Herbst ihren Rücktritt aus der

Stadtregierung bekannt gegeben.



