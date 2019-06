FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Zeitweise hatte der Markt, gestützt von anhaltenden Zinssenkungsfantasien in den USA, stärker im Plus gelegen. Nach einem schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA sowie der Nachricht, dass die EU-Kommission die Aufnahme eines Defizit-Verfahrens gegen Italien empfiehlt, kam die Börse von den Hochs zurück. Im Blick steht nun die EZB-Sitzung am Donnerstag. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 11.981.

SAP profitieren von Salesforce

Zyklische Werte wurden gemieden: So verloren Thyssenkrupp 2,5 Prozent, während es für VW um 1,3 Prozent nach unten ging. Daimler gaben 1,1 Prozent nach und BMW 0,7 Prozent. Defensive Titel waren dagegen gesucht: RWE stiegen 1,3 Prozent und Eon 1,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen SAP im Blick. Der US-Wettbewerber Salesforce hatte im ersten Quartal seines Geschäftsjahrs von einer starken Nachfrage nach Cloud-Computing-Angeboten profitiert und deshalb den Gewinnausblick für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Nachdem SAP zuletzt unter der Schwäche der US-Technologiewerte gelitten hatten, gewannen sie nun 0,7 Prozent.

Varta verloren dagegen im SDAX 4,8 Prozent. Varta will wegen starker Nachfrage die Akkumulator-Produktion noch stärker ausbauen als zunächst geplant. Das Investitionsvolumen bezifferte Varta mit 100 Millionen Euro. Es soll aus der operativen Geschäftstätigkeit oder möglicherweise auch aus einer Kapitalerhöhung finanziert werden. "Eine Kapitalerhöhung könnte belasten", sagte ein Marktteilnehmer.

DIC Asset mit Zukauf

Positiv kam im Markt der Kauf der German Estate Group durch DIC Asset an. "Das Unternehmen hat genügend Cash in der Bilanz, den Kauf zu stemmen", so ein Händler. Auf Grund des Zukaufs hat DIC den operativen Ausblick auf FFO-Basis für 2019 auf 88 bis 90 nach 70 bis 72 Millionen Euro zuvor erhöht. DIC Asset stiegen um 5,1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,8 (Vortag: 107,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,19 (Vortag: 4,18) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.980,81 +0,08% +13,47% DAX-Future 11.984,00 +0,02% +13,16% XDAX 11.987,58 -0,09% +13,29% MDAX 25.190,67 +0,60% +16,69% TecDAX 2.772,92 +1,08% +13,17% SDAX 10.932,49 +0,37% +14,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,72% +22 ===

