(shareribs.com) New York 05.06.2019 - Die Ölpreise sacken nach Veröffentlichung der jüngsten Lagerbestandsdaten aus den USA kräftig ab. Brent-Rohöl notiert nur noch knapp über 60 USD. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,8 Mio. auf 483,3 Mio. Barrel gestiegen und liegen nun um sechs Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. ...

