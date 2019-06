Am 19. Juni 2019 wird die Algorand Foundation die erste in einer Reihe von holländischen Auktionen in Singapur durchführen. Über diese Auktionen sollen der Algos, der native Token der Algorand-Plattform, über einen Mechanismus in den Verkehr gelangen, bei dem der Markt den fairen Preis bestimmt. Diese Eröffnungsauktion markiert auch den Start des Algorand-Netzwerks.

Die Algorand Foundation glaubt an den Wert der Algorand-Plattform, des Algo, und an potenzielle Chancen für alle, wenn wir in eine neue, grenzenlose Wirtschaft eintreten. Mit dem Ziel, in die Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Wirtschaft zu investieren, hat die Stiftung auch eine Rückerstattungsrichtlinie für Auktionsteilnehmer angekündigt. Sollte ein Teilnehmer mit dem Kauf von Algos unzufrieden sein, kann er seine Algos ein Jahr nach dem Kauf an die Stiftung zurückgeben, und zwar zu bis zu 90 Prozent des bezahlten Wertes.