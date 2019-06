Resaphene Suisse AG: US-Patentamt kündigt Patent für Tinnitus-Therapie tinniwell an DGAP-Ad-hoc: Resaphene Suisse AG / Schlagwort(e): Patent Resaphene Suisse AG: US-Patentamt kündigt Patent für Tinnitus-Therapie tinniwell an (News mit Zusatzmaterial) 05.06.2019 / 19:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Roggwil, den 5. Juni 2019 - Die Resaphene Suisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, ist über Zuteilung des Patents in den USA für die Tinnitus-Therapie tinniwell informiert worden. Mit der kombinierten Wärme- und Musiktherapie (Tailor Made-Notched Music Training) wurde in einer klinischen Anwenderbeobachtung eine durchschnittliche Linderung von 54 % binnen 4 Wochen bei Tinnitus-Patienten beobachtet werden. Zahlreiche Patienten ausserhalb der Studie berichten zudem von einer vollständigen Heilung abhängig von der individuellen Therapiezeit. «Wir sind hocherfreut, heute Vollzug bei diesem so wichtigen Meilenstein verkünden zu können. Dadurch wird es uns möglich, den grössten Wirtschaftsraum unserer Zielmärkte zu erschliessen. Durch die Erfahrungen bei der Zuteilung des Patents in Europa konnten wichtige Erkenntnisse für das Zuteilungsverfahren in den USA gewonnen werden. Hier konnte daher die Projektlaufzeit erheblich verkürzt werden.» so Anke Rauterkus, CEO der Resaphene Suisse AG. ++ Über die Resaphene Suisse AG Die Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter dem Namen tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Seit Juni 2018 werden die Aktien an der Wiener Börse im Segment Dritter Markt gehandelt. Als weitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH in Konstanz, die Resaphene UK Ltd. in London und die Resaphene US LLC in Nordamerika. ++ Kontakt für Rückfragen: Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Investor Relations Kontakt: Herr Thomas Rauterkus (Chief Financial Officer) t.rauterkus@resaphene.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/resaphene/820205.html Bildunterschrift: Resaphene Suisse AG 05.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Telefon: 0041714500668 E-Mail: info@resaphene.ch Internet: www.resaphene.ch ISIN: CH0367465439 Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse EQS News ID: 820205 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820205 05.06.2019 CET/CEST ISIN CH0367465439 AXC0315 2019-06-05/19:20