Das Placement führt vereinfachte Handelspartner-Konnektivitätsoptionen für sofortige Retailfähigkeit im Einzelhandelssystem ein

PITTSBURGH, June 05, 2019ab sofort auf RangeMeServices verfügbar ist. Das Placement auf der führenden Online-Plattform zur einfacheren Entdeckung neuer Produkte im gesamten Einzelhandel ermöglicht es Anbietern mit eingeschränkten technologischen Möglichkeiten, TrueCommerce-Angebote sicher einzuführen, und hilft ihnen, in jeder Richtung aktiv zu sein.



"Wir freuen uns sehr, bei RangeMe Services dabei zu sein, einer führenden Online-Entdeckungsplattform für Händler und Anbieter", sagte TrueCommerce-Präsident Ross Elliott. "Wir sind führend in der digitalen Transformation der Branche, und dies ist eine weitere großartige Gelegenheit für uns, unsere integrierten Handelsfunktionen den Händlern und Anbietern vorzustellen. Unsere kürzliche Akquisition von ecUtopia, einem starken Player in der Einzelhandelsbranche, beschleunigt die Expansion von TrueCommerce auf dieser attraktiven Vertikalen."

RangeMe Services ist die Ressource, die Händler, Anbieter und Hersteller nutzen, um über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg Dienstleister zu entdecken, zu beurteilen und zu kontaktieren. Anbieter werden zu RangeMe Services geleitet, um Verkäufer wie TrueCommerce ecUtopia zu entdecken, zu beurteilen und zu kontaktieren, die es ihnen ermöglichen, einzelhandelsfähig zu sein. Während Marken in der Startphase RangeMe Services nutzen, um ihre erste Einzelhandelsverbindung herzustellen, profitieren etablierte Marken dadurch, dass sie dank unzähliger Serviceoptionen beweglich bleiben. Für Käufer bedeutet das, dass ihnen ein breiteres Sortiment an regalfertigen Produkten und Marken zur Verfügung steht, so dass neuere, trendige Artikel schneller als jemals zuvor in die Hände der Verbraucher gelangen.

Das gerade erst auf RangeMe gelistete TrueCommerce ecUtopia ist eine leistungsstarke Plattform, die kollaborative Handels- und Lieferkettenmanagementfunktionen zwischen Händlern und Anbietern aller Größen ermöglicht. Sie verschafft den Mitgliedern der RangeMe Community direkten Zugriff auf TrueCommerce Foundry - ein breites Angebot an integrierten Handelslösungen und Anwendungen, die Kunden, Anbieter, Kanäle und Systeme miteinander vernetzen. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Kollaboration in der Lieferkette, indem sie Unternehmen hilft, das Beste aus ihren integrierten Handelsinitiativen zu machen, durch P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborative Wiederauffüllung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Informationsmanagement in der Produktion.

Die Lösung setzt das Global Commerce Network von TrueCommerce ein, zu dem mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Großhändler und Logistikdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com/solutions/truecommerce-platform/web-based-edi

Über RangeMe

RangeMe, ein ECRM-Unternehmen, ist die führende Online-Plattform, die die Entdeckung neuer Produkte zwischen Anbietern und Händlern optimiert. Die Plattform verschafft Käufern im Einzelhandel eine effiziente Möglichkeit, innovative neue Produkte zu entdecken und den Produkteinreichungsvorgang zu managen. Produktanbietern und Herstellern verschafft RangeMe eine größere Kontrolle über die Vermarktung ihrer Produkte und einen größeren Zugang zu Käufern im Einzelhandel. Jetzt in das ECRM-Produktangebot integriert, verleiht RangeMe der branchenweit umfangreichsten Sourcing-Lösung für Top-Händler und -Produktanbieter in den USA noch mehr Breite und Tiefe.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Fulfillment, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssytem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vornauf zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov

TrueCommerce

+1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com