NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT) der NTT Group (TOKYO: 9432), hat heute bekannt gegeben, bei den am 20. Mai auf der offiziellen Website veröffentlichten Telecom Asia Awards 2019 als Best Asian Telecom Carrier und Best International Wholesale Carrier ausgezeichnet worden zu sein.

NTT Com wurde aufgrund von innovativem Produktportfolio und Geschäftsmodellen, Geschäftsausführung, finanzieller Leistungsfähigkeit, Markt- und Technologieführerschaft sowie Kundenservice als Best Asian Telecom Carrier ausgezeichnet, dem Hauptpreis bei den Telecom Asia Awards 2019 für den besten Telekommunikationsbetreiber in Asien. NTT Com nutzt ein umfassendes Angebot an Digital Transformation (DX) und als DX Enabler unterstützt das Unternehmen seine Kunden weiterhin bei der Erreichung ihrer DX-Ziele durch Software Defined Everything und Management-Lösungen, neben vielen anderen Initiativen zur digitalen Transformation.

NTT Com wurde auch als Best International Wholesale Carrier ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt globale Betreiber, die innovative Geschäftsmodelle entwickeln, die Standards bei Service und Engagement für den Kunden neu definieren. So wurden beispielsweise die proaktiven Schritte von NTT Com bei der Verwendung von SDN zur Automatisierung und Vereinfachung der Skalierbarkeit von Netzwerken und des Betriebs hoch bewertet. Darüber hinaus unterstützen fortschrittliche Heuristik-Technologien seines Network Operations Centers (NOC), maschinenlesbare Wartungsbenachrichtigungen und Kategorisierungstechniken im Bereich maschinelles Lernen die Strategie des Unternehmens, Kunden die beste Unterstützung der Branche zu bieten.

Zuvor wurde NTT Com 2013 zum Best Asian Telecom Carrier und 2011 zum Best International Wholesale Carrier gewählt.

Laut Allan Tan, Regional Content and Strategy Director, Enterprise Solutions, Questex Media, "ist die Auszeichnung von NTT Com ein hervorragendes Beispiel für die Neudefinition von Innovationsstandards in der digitalen Wirtschaft. Wir hoffen, dass NTT Com auch in den kommenden Jahren eine so hohe Differenzierung verfolgen wird."

Die Preise werden in diesem Jahr zum 22. Mal verliehen und sind die am längsten bestehenden und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Region in der Telekommunikationsbranche. Damit werden innovative und herausragende Leistungen von asiatischen Service-Providern und Führungskräften der Branche ausgezeichnet. Die Gewinner wurden von einer Jury aus 10 unabhängigen Mitgliedern auf der Grundlage von Innovationen, finanzieller Leistung, Technologien, marktführender Position und Corportate Governance ausgewählt. Die Preise wurden in 28 Kategorien verliehen.

Über NTT Communications Corporation

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Schwierigkeiten und Risiken in ihren IKT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group.

