Wer mich schon länger verfolgt, weiß sicherlich, dass ich ein großer "Fan" der Aktie von Cisco Systems bin. Das Unternehmen, ohne dass das Internet in seiner heutigen Form wohl niemals möglich geworden wäre, war im Jahr 2000 bekanntlich mal für kurze Zeit das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Kürzlich habe ich nun eine Aktie gefunden, die mittel- bis langfristig zur neuen Cisco Systems mutieren könnte: Arista Networks (WKN: A11099).

Zunächst einmal sollten sie jedoch wissen, dass Cisco Systems und Arista Networks nicht ganz miteinander vergleichbar sind. Dies erkennt man schon daran, dass Cisco Systems inzwischen doch viele Produkte für Endverbraucher (B2C-Geschäft) in seinem Produktportfolio hat. Dies ist bei Arista Networks noch völlig anders, denn hier setzt man in erster Linie auf Geschäftskunden (B2B-Geschäft) und deren Großaufträge.

Dies hat den Vorteil, dass man weniger Personal in der Verwaltung des Konzerns beschäftigen muss, was letztlich zu höheren Margen führt. Der Nachteil ist jedoch sicherlich die - nicht nur, aber auch dadurch bedingte - hohe Abhängigkeit von einigen, wenigen Großkunden. Genau diese hohe Abhängigkeit von einem bestimmten Kunden, nämlich Microsoft, führte daher kürzlich zu einem schwächer als erwarteten Ausblick und in der Folge einem kleinen Absturz der Aktie.

Microsoft setzt im Cloudgeschäft (Azure) voll auf Produkte von Arista Networks

Aber der Reihe nach! Zunächst einmal ist es sehr wichtig festzuhalten, dass Microsoft in seinem Cloud-Business (bekannt unter dem Namen Azure) voll auf die Produkte (und Dienstleistungen) von Arista Networks setzt. So wäre die Azure-Cloud, hinter den Amazon Web Services (AWS) von Amazon.com die zweitgrößte Cloud ...

