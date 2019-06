Straubing (ots) - Es mangelt nicht an einem Artikel im Grundgesetz, sondern an einem Masterplan für bezahlbares Bauen und Wohnen, der Bund und Länder genauso in die Pflicht nimmt wie die Kommunen. Die Genehmigungsverfahren müssen schneller gehen, der Vorschriftendschungel, der das Bauen immer teurer macht, muss gelichtet werden. Es muss mehr Bauland geben. Für Wohnungsgesellschaften wie für Familien. Öffentlicher Grund muss dafür günstig abgegeben werden. Nicht zuletzt muss die Gier vieler Kommunen bei der Grundsteuer, die ihnen selbst schadet, ein Ende haben. Die notwendige Reform darf nicht dazu führen, dass diese Steuer auf das Wohnen weiter steigt.



