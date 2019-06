Weltweit führende Kraft in der Auto- und Versicherungsbranche überträgt Solera mit seiner vollen Unterstützung an Jeff Tarr

Tony Aquila, Gründer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO von Solera Holdings, lässt Solera Holdings, Inc. ("Solera") mit Stolz als weltweiter Marktführer im Bereich Daten und Software für Risiko- und Assetmanagement und als herausragende Servicelösung (SaaS) für die Auto- und Versicherungsbranche zurück. Er gab seinen Rückzug von Solera und seine volle Unterstützung für den neuen CEO Jeff Tarr bekannt, der seine Nachfolge antritt.

Seit 2005 hat Aquila eine digitale Evolution der Versicherungsbranche auf den Weg gebracht, an deren Anfang die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen stand. Unter Aquilas Führung wuchs das Unternehmen weltweit zu einem Riesen an, der über 7.000 Mitarbeiter in 93 Ländern beschäftigt.

Heute werden die Angebote von Solera von Versicherern, Originalteileherstellern, Autohändlern und Teilnehmern in der Lieferkette genutzt. So entsteht ein digitaler Marktplatz, der den Kunden ermöglicht, die gesamte Lebenszeit seines Fahrzeugs auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

"Es ist immer eine schwere Entscheidung, einen so besonderen Ort wie Solera zu verlassen, doch ich bin bereit für das nächste Kapitel meiner Laufbahn", so Aquila. "Ich werde immer stolz sein auf das, was wir bei Solera geschafft haben. Ich wünsche dem neuen CEO und Vorstandsmitglied Jeff Tarr und dem tollen Team von Solera alles Gute bei ihrer Reise in eine strahlende Zukunft."

Über Solera

Solera ist einer der weltweiten Marktführer bei Lösungen für Daten und Software as a Service (SaaS) für Risiko- und Assetmanagement für die Auto- und Versicherungsbranche. Solera ist in über 90 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv. Solera hat über 235.000 Kunden und Partner, darunter viele der größten US-amerikanischen und europäischen P&C-Versicherungsgesellschaften und die meisten der weltweit größten Fahrzeug-OEMs, außerdem Landesregierungen, Finanzinstitute, Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Schrottplätze sowie Fahrzeugkäufer und -verkäufer. Weitere Informationen finden Sie auf www.solera.com.

Über Tony Aquila

Tony Aquila ist ein Erfinder, der über 100 Patente entwickelt hat, ein Multiunternehmer und Dealmacher, der über 70 Transaktionen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. Vor der Gründung von Solera hatte Aquila Führungspositionen bei Mitchell International, Inc., Ensera, Inc. und MaxMeyer inne. Im Jahr 2013 erhielt Aquila den Preis Unternehmer des Jahres 2013 von Ernst Young in der Kategorie Technologie.

