FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Wacker Chemie müssen den MDAX verlassen und wechseln in den SDAX. Sie werden durch die Titel von Grenke ersetzt. Wie die Deutsche Börse mitteilte, erfolgt die Entnahme der Wacker-Aktie nach der "Fast-Exit-Regel". Den SDAX verlassen müssen Vossloh, neu aufgenommen werden hier Eckert & Ziegler. Auch im SDAX erfogte die Entnahme von Vossloh nach der "Fast-Exit-Regel. In den Indizes DAX und TecDAX gab es keine Veränderungen. Die Änderungen werden mit Wirkung vom 24. Juni umgesetzt. Die nächste planmäßige Überprüfung der Aktienindizes findet am 4. September 2019 statt.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX - NEUAUFNAHME - Grenke + MDAX - HERAUSNAHME - Wacker Chemie + SDAX - NEUAUFNAHME - Wacker Chemie - Eckert & Ziegler + SDAX - HERAUSNAHME - Grenke - Vossloh ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 16:32 ET (20:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.