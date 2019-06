Halle (ots) - Der Chef der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU), hat Versäumnisse bei der Klimapolitik eingeräumt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). "Wir müssen besser kommunizieren, was wir machen", sagte er im MZ-Interview. Zugleich räumte er ein, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen werde. "Wir werden unsere CO2-Reduktion für 2020 verfehlen." Allerdings wehrte er sich gegen den Eindruck, die Union sei Bremser. Der Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie gehöre "zu den ambitioniertesten technologischen Projekten, die das Land je zu stemmen hatte".



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de