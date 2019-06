Düsseldorf (ots) - Jupp Heynckes hat in einer persönlichen Würdigung Abschied von Borussia Mönchengladbachs langjährigem Masseur Charly Stock genommen, der Ende Mai im Alter von 83 Jahren gestorben war. "An der Erfolgsgeschichte der Fohlenelf ist Charly maßgeblich beteiligt. Für uns alle war er ein wichtiger Ansprechpartner, jeder hatte zu ihm Vertrauen. Viele Jahre war Charly die Seele des Klubs", schrieb Heynckes in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag). Stock war von 1962 bis 1990 Masseur bei den Fohlen, Heynckes spielte von 1963 bis 1967 und von 1970 bis 1978 für Borussia. "Die Freundschaft mit Charly hat auch meine Bayern-Jahre überdauert. Einmal im Jahr haben wir uns mit den Ehefrauen zum Essen getroffen. Wie Generationen von Mönchengladbacher Fußballern habe ich ihm viel zu verdanken", schrieb Heynckes.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2627