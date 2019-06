Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + MDAX (per 24. Juni) NEUAUFNAHME - Grenke HERAUSNAHME - Wacker Chemie + SDAX (per 24. Juni) NEUAUFNAHME - Wacker Chemie - Eckert & Ziegler HERAUSNAHME - Grenke - Vossloh + STOXX-EUROPE-600 (per 24. Juni) AUFNAHME - JD Sports Fashion (Großbritannien) - IWG plc (Großbritannien) - Greggs (Großbritannien) - Amplifon (Italien) - Ashmore Group (Großbritannien) - Grand City Properties (Deutschland) - Belimo Holding (Schweiz) - Indutrade (Schweden) - Topdanmark (Dänemark) HERAUSNAHME - Kindred Group (Schweden) - Aareal Bank (Deutschland) - Flsmidth & Co (Dänemark) - William Hill (Großbritannien) - Aurubis (Deutschland) - 1&1 Drillisch (Deutschland) - Daily Mail & General Trust (Großbritannien) - Siltronic (Deutschland) - Imerys (Frankreich) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2019 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.