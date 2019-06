Globale Medien sind eingeladen, an der diesjährigen wichtigsten Veranstaltung für Wissenschaft, Technologie und Musik teilzunehmen.

STARMUS V wird die Gewinner der Stephen Hawking Medaille im Rahmen einer Presseveranstaltung in der Samsung Hall in Zürich am 24. Juni bekanntgeben. Der gefeierte Wissenschaftler und Pädagoge Bill Nye wird die Zeremonie moderieren. Zu den geplanten Teilnehmern gehört eine bemerkenswerte Starbesetzung aus dem Bereich Wissenschaft und Weltraum, darunter der Apollo-11-Astronaut Michael Collins und sechs weitere Astronauten der Apollo-Mission.

Elon Musk, Brian May, Bill Nye and Tony Fadell to appear at STARMUS V from June 24-29, in Zurich. (Photo: Business Wire)