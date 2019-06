Männedorf, Schweiz, 6. Juni 2019 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gibt bekannt, dass das Unternehmen am heutigen Donnerstag, 6. Juni 2019, den diesjährigen Capital Markets Day durchführt.

Zu Beginn werden Mitglieder des Managements von Tecan erläutern, wie das Unternehmen dazu beiträgt, die Brücke zwischen der Forschung und der klinischen Diagnostik zu schlagen: Tecan unterstützt die verschiedenen Kunden von der Erforschung neuartiger Medikamente bis hin zur Umsetzung besserer Diagnoseverfahren von unterschiedlichen Krankheiten.

Weitere Präsentationen veranschaulichen, wie Tecan die Kunden in wichtigen Anwendungsbereichen befähigt, ihre Ziele zu erreichen, insbesondere in der Genomik, der Zellbiologie und der Massenspektrometrie. Dazu werden Erfahrungsberichte von zwei Kunden vorgestellt:

Ambry Genetics (San Diego, USA) ist ein Unternehmen von Konica Minolta und führender Anbieter von klinischen Diagnose- und Softwarelösungen, die das Unternehmen kombiniert und auf diese Weise umfassende, qualitativ hochwertige Gentests entwickelt. Eine Repräsentantin von Ambry Genetics berichtet, wie Tecan dazu beigetragen hat, die Produktivität und Reproduzierbarkeit von Gentests signifikant zu erhöhen, während gleichzeitig die Testvolumina substanziell anstiegen.

The Binding Site Group (Birmingham, Grossbritannien) ist ein führender Spezialanbieter, der anstrebt, die Diagnose und das Management von Blutkrebsarten und Störungen des Immunsystems zu verbessern. Dieser neue Kunde von Tecan Partnering zeigt auf, wie die beiden Unternehmen gemeinsam eine automatisierte Lösung für The Binding Site entwickeln, bei der die Massenspektrometrie zur Diagnose von Blutkrebs eingesetzt wird.

Tecan wird zudem den finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigen, ebenso wie das mittelfristige Ziel, das durchschnittliche Marktwachstum zu übertreffen und diese organische Wachstumsrate durch Akquisitionen zu erhöhen.

Die Vorträge). Nachmittags folgen eine Produktvorstellung und eine Betriebsbesichtigung.

