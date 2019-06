Schaltbau Holding AG: Führungswechsel bei Schaltbau-Tochtergesellschaft Pintsch DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Schaltbau Holding AG: Führungswechsel bei Schaltbau-Tochtergesellschaft Pintsch 06.06.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Tilo Brandis wird Allein-Geschäftsführer * Rückführung der Schaltbau-Sparte Stationäre Verkehrstechnik zu nachhaltiger Profitabilität als wesentliches Ziel * Geregelter Übergang der Verantwortung München/Dinslaken, 6. Juni 2019. Die Schaltbau-Tochter Pintsch GmbH ("Pintsch") in Dinslaken steht ab dem 19. August 2019 unter neuer Führung. Zu diesem Tag wurde Tilo Brandis, Jahrgang 1967, zum neuen Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Die Aktivitäten von Pintsch repräsentieren im Schaltbau-Konzern die Sparte Stationäre Verkehrstechnik. Der derzeitige Sprecher der Pintsch-Geschäftsführung Dr. Dirk Pieler steht bis Ende September 2019 für eine geregelte Übergabe zur Verfügung und scheidet mit Beendigung seines Vertrags auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus. Dr. Rudo Grimm, Mitglied der Pintsch-Geschäftsführung, scheidet ebenfalls auf eigenen Wunsch mit Beendigung seines Vertrags zum Jahresende aus. Tilo Brandis verfügt über mehr als zwanzigjährige Vertriebs- und Operations-Erfahrung, die er in verschiedenen Führungsrollen vor allem in der stationären Bahn-Verkehrstechnik gesammelt hat. In diesen Rollen hat Tilo Brandis mehrfach erfolgreich neue Technologien eingeführt und stabiles Wachstum erreicht. Zuletzt war er über einen Zeitraum von drei Jahren als Geschäftsführer des Gleisschwellen-Geschäfts von Vossloh mit Dienstsitz in den USA tätig. Volker Kregelin, Vorstand für Mobile und Stationäre Verkehrstechnik der Schaltbau Holding AG, kommentiert: "Mit Tilo Brandis gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten, der sehr gut in der deutschen Bahnbranche vernetzt ist, das Pintsch-Geschäft aber auch international maßgeblich vorantreiben wird. Das verschafft der Schaltbau-Sparte Stationäre Verkehrstechnik ein breiteres Fundament für eine stabile Geschäftsentwicklung. Bei Dr. Dirk Pieler und Dr. Rudo Grimm bedankt sich der Vorstand für die geleisteten Beiträge und insbesondere für die erfolgreiche Sanierung. Der Vorstand wünscht beiden alles Gute für die Zukunft." Tilo Brandis ergänzt: "Pintsch genießt seit Jahrzehnten hohe Wertschätzung bei seinen Kunden, begründet durch hohe Produktqualität und stabile Marktanteile. Ich freue mich, meinen Erfahrungsschatz einzubringen und den Ausbau des Geschäfts maßgeblich mitgestalten zu können." Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa EUR 500 Mio. und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode und Pintsch entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Das Portfolio umfasst u. a. Hoch- und Niederspannungskomponenten, Tür- und Zustiegssysteme, Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, komplette Bahnübergänge sowie Rangier- und Signaltechnik. Innovative Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere in der Verkehrstechnik und bei industriellen Anwendungen mit Gleichstrom-Schalttechnik in Zukunftsmärkten wie New Energy, E-Mobility, DC-Industry und Smart Building. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 06.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 820261 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820261 06.06.2019 ISIN DE000A2NBTL2 AXC0039 2019-06-06/07:30