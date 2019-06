VIB Vermögen und WDP prüfen Potenzial für gemeinsame Entwicklung von Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Immobilien VIB Vermögen und WDP prüfen Potenzial für gemeinsame Entwicklung von Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg 06.06.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VIB Vermögen und WDP prüfen Potenzial für gemeinsame Entwicklung von Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg Neuburg/Donau, 6. Juni 2019 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft und die WDP, ein Entwickler und Bestandshalter von Logistikimmobilien im Großraum Benelux, haben einen LOI unterzeichnet, um das Potenzial für einen gemeinsamen Ausbau ihrer jeweiligen Logistikportfolien zu prüfen. Die Zielregion für Investitionen ist Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg. Gezielte Expansionen in den genannten Regionen stellen eine sinnvolle Ergänzung dar, um den jeweiligen Mietern eine breitere geografische Abdeckung bieten zu können. Geplant ist, Investitionen unter dem Dach einer gemeinsamen Gesellschaft zu tätigen, an der beide Unternehmen mit je 50 Prozent beteiligt sind. Die Investitionen sollen im Rahmen der bisherigen Develop-buy-and-hold-Strategie im Segment Logistik/Light-Industrie erfolgen. VIB Vermögen, die seit mehr als 25 Jahren am deutschen Immobilienmarkt aktiv ist und aktuell überwiegend Objekte in Süddeutschland im Bestand hat, wird dadurch im Norden des Landes wachsen. Die geografische Präsenz des Portfolios von WDP erweitert sich nach Osten hin. "Indem wir unseren regionalen Fokus über unsere bestehende Kernregion Süddeutschlands hinaus erweitern, schaffen wir Potenzial für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum. Die Kooperation zweier erfolgreicher euopäischer Immobilienunternehmen unterstützt die regionale Expansion durch Bündelung von Entwicklungskompetenz und eine sich ergänzende Kundenbasis", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Wir sind überzeugt, dass die Erweiterung unserer Kernregion mittels Expansion in Deutschland der richtige Schritt ist, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Gestützt wird dies durch unsere Strategie, langfristige Partnerschaften mit neuen und bestehenden Kunden einzugehen", ergänzt Joost Uwents, CEO von WDP. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 06.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 820051 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 820051 06.06.2019 ISIN DE0002457512 AXC0040 2019-06-06/07:30