Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) (Millennial" oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298888) berichtet die Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, EIA) für Bau und Betrieb des Projekts Pastos Grandes (die EIA) bei der Environmental and Mining Authority (Umwelt- und Bergamt) der argentinischen Provinz Salta. Die Zielsetzungen der EIA sind die Identifizierung, die Vermeidung, Minimierung, Berichtigung und Entschärfung jeder Auswirkung auf die Umwelt oder das soziale Gefüge auf dem Projekt Pastos Grandes.

Die dem Umwelt- und Bergamt in Salta vorgelegte EIA wurde von Ausenco-Vector (Ausenco) angefertigt. Ausenco verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von EIAs für den Bergbau gemäß den argentinischen bundesstaatlichen und provinzialen Bestimmungen. Sämtliche Entwicklungsarbeiten für das Projekt Pastos Grandes des Unternehmens werden gemäß dem argentinischen Gesetz Nr. 24.585 (Umweltschutz im Bergbau) durchgeführt. Die EIA basiert auf dem potenziellen Produktionsszenario der Solegewinnung über Pumpbrunnen, der Solarteichverdampfung und der Produktion von bis zu 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr in einer zentralen Aufbereitungsanlage. Das Unternehmen erwartet, im Juli 2019 eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, in der die Wirtschaftlichkeit der möglichen Produktion aus dem Projekt Pastos Grandes im Detail untersucht wird.

Millennial erhielt seine ersten Umweltgenehmigungen (DIAs oder Declaraciones de Impacto Ambiental) im Jahr 2016 für Explorationsaktivitäten auf den ursprünglichen Lizenzen und im Jahr 2018 für die Lizenzen des erweiterten Gebietes des Projekts Pastos Grandes. Diese DIAs ermöglichten umfassende Explorationsprogramme, einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen, Kern- und Rotary-Bohrungen, Pumptests und der Camp-Konstruktion sowie des Baus eines Pilotteichs und Pilotanlage.

Im Oktober 2018 schloss das Unternehmen die von Ausenco durchgeführten Umweltbasisstudien ab und legte sie dem Umwelt- und Bergamt von Salta vor. Die abgeschlossenen Studien umfassen die Dokumentation von Flora, Fauna, Klima, Luftqualität, archäologischen Stätten, Hydrogeologie, Bodennutzung, eine soziodemografische Untersuchung und die Charakterisierung von Ökosystemen sowie gegebenenfalls saisonale Schwankungen in diesen Bereichen.

Der President und CEO von Millennial, Farhad Abasov, sagte: Wir freuen uns sehr, dass die EIA beim Umwelt- und Bergamt in Salta eingereicht wurde. Wir sind auch mit der von Ausenco in allen Aspekten der Studie umfassenden Arbeit zufrieden, einschließlich der Projektkonstruktion. Millennial setzt sich weiterhin für solide und konforme Bergbaupraktiken, hohe Umweltstandards und ein Höchstmaß an aktiver Beratung mit den Gemeinden, Mitwirkung und Beteiligung der Gemeinden am Projekt ein. Diese Einreichung setzt unser Genehmigungsverfahren fort. Aufgrund der fortgesetzten aktiven Zusammenarbeit mit den Bergbaubehörden der Provinz erwarten wir die Genehmigung bis Ende 2019.

Der EIA-Bericht von Ausenco kommt zu dem Schluss, dass die Auswirkungen des Projekts unter Berücksichtigung der ökologischen und sozioökonomischen Faktoren insgesamt positiv sind. Das Beratungsunternehmen hob nur eine kleine Anzahl von Beobachtungen hervor, die alle in positiver Weise entschärft werden:

- Visuelle Auswirkung und das Abtragen der Böden für die Verdunstungsteiche: Der Teil der Teiche, der sich außerhalb der Salar-Oberfläche befindet, liegt auf erhöhten Terrassen mit schlechter bis keiner Bodenentwicklung. Die Teiche und die gesamte übertägige Infrastruktur des Prokekts vermeiden Flussrinnen sowie Feuchtgebiete und beeinträchtigen Flora und Fauna nur minimal oder gar nicht.

- Wasserressourcen: Die Frischwassergewinnung für den gesamten Prozessstrom ohne Berücksichtigung des Frischwasserrecyclings macht nur 1,5 bis 4,0 Prozent des konservativsten Szenarios für die Grundwasserneubildung aus. Dies wurde in einer Wasserbilanzstudie berechnet wurde, die Teil des Soleflussmodells der Hydrogeologieberater Montgomery & Associates ist. Die Gesamtauswirkungen auf den Wasserstand, einschließlich der Sole des Ressourcenbereichs selbst, wurden von Montgomery mithilfe der hydrodynamischen numerischen Modellierungssoftware ModFlow modelliert. Die vom Modell vorhergesagte Abnahme des Solepegels aufgrund des Pumpens wird während der gesamten Lebensdauer des Pumpbetriebs überwacht.

- Sozioökonomische Auswirkungen: Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Auswirkungen des Projekts Pastos Grandes auf die lokalen Gemeinden insgesamt positiv sind, da Infrastruktur und damit verbundene Dienstleistungen, Beschäftigung und Möglichkeiten für wirtschaftliche Aktivitäten verbessert werden.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

