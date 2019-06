The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2009152591 EASYJET PLC 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2009861480 ESB FINANCE 19/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2009943379 EURONEXT 19/29 BD01 BON EUR N

CA N1R XFRA AU0000048001 AL LEGAL GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA P5ZB XFRA CA08862K1057 BHANG INC. EQ00 EQU EUR N

CA 9VR1 XFRA CA92143B1004 VANADIUM ONE IRON CORP. EQ00 EQU EUR N

CA PC1B XFRA GB00BJ0CHQ31 PV CRYSTA.SOL.LS 0,030206 EQ00 EQU EUR N

CA OUFE XFRA IE00BJBLDK52 OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEO EQ00 EQU EUR Y

CA 4LN2 XFRA US14070B3096 CAPRICOR THERAP. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA THRP XFRA US1571313014 CESCA THERAP. NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA FDV1 XFRA US2538277037 DIGIRAD CORP. DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA PYJ XFRA US72941B1061 PLURALSIGHT INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 1KP XFRA US74371L1098 PROTEON THERAPEUT.DL-,001 EQ01 EQU EUR N