The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA X9II XFRA LU0313638883 AMUN.II-GL.EQ.TAR.I.AEOC FD00 EQU EUR N

CA X9IS XFRA LU0313644857 AMUN.II-EUR.AGG.BD A EO D FD00 EQU EUR N

CA A4H2 XFRA LU0313644931 AMUN.II-EUR.AGG.BD A EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HR XFRA LU0313645318 AMUN.II-EUR.AGG.BD C EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HM XFRA LU0313645821 AMUN.II-EUR.AGG.BD I EO C FD00 EQU EUR N

CA A4HP XFRA LU0324479020 AMUN.II-GL.ECOL. I EUR C. FD00 EQU EUR N

CA A4HK XFRA LU0330606616 AMUN.II-TOP EUR.PL.HEOCAP FD00 EQU EUR N

CA X9IP XFRA LU0363629790 AMUN.II-MULT.-ST.GR.ACEO FD00 EQU EUR N

CA ZSRJ XFRA LU0823406961 PAR.-E.H.D.A.P.XJ.CLEOCAP FD00 EQU EUR N

CA ZSRC XFRA LU0823407001 PAR.-E.H.D.A.P.XJ.CLEODIS FD00 EQU EUR N