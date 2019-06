The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0479514272 DT. BAHN FIN. 19/29 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7TT6 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TU4 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TV2 BAY.LDSBK.IS. 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TW0 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7T58 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7T66 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7T90 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TY6 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7TZ3 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7U30 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7U48 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7UY4 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013424850 VIVENDI 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013424868 VIVENDI 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013424876 VIVENDI 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US24422EUV90 JOHN DEERE C 19/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US24422EUX56 JOHN DEERE C 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US744573AN60 PUB.SERV.ENT 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US773903AH27 ROCKWELL AUT 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US773903AJ82 ROCKWELL AUT 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US80282KAW62 SANTAND.HLDG 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2008921277 UNILEVER 19/26 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS2008925344 UNILEVER 19/39 MTN BD01 BON EUR N