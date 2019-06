FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.275 EUR

A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.098 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.577 EUR

OFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.020 EUR

RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.070 EUR

JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.703 EUR

DWS XFRA DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 1.370 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.142 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.169 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.391 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.302 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.060 EUR

DGW2 XFRA GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 0.082 EUR

2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.320 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.100 EUR

R2K XFRA GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125 0.017 EUR

VODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC

VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.412 EUR

P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.355 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.080 EUR

1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05 0.020 EUR

LTG XFRA GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375 0.004 EUR

1QG XFRA GB00B012BV22 MARSHALLS PLC LS -,25 0.135 EUR

83S2 XFRA GB00BGBN7C04 SSP GROUP LS-,01085 0.065 EUR

1OY XFRA GB0009292243 VICTREX PLC LS-,01 0.151 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.300 EUR