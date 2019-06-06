FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA CA0804994030 BELMONT RES INC.
E4S XFRA BE0003822393 ELIA SYSTEM OPERA. SA/NV
WFS XFRA AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG
ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04
5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY
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XFRA CA0804994030 BELMONT RES INC.
E4S XFRA BE0003822393 ELIA SYSTEM OPERA. SA/NV
WFS XFRA AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG
ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04
5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY