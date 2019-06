FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1

9PR XFRA AU000000MRP0 MACPHERSONS RESOURCES LTD

LRH1 XFRA GB00BYSRJ698 LONMIN PLC DL 0,0001

A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A