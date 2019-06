Der aktivistische Investor Paul Singer hat über seinen Fonds Elliott seine Anteile am Onlineportalbetreiber Scout24 erhöht. Er hält nun 7,49 Prozent der Anteile, nachdem er sich Ende Mai bereits 6 Prozent gesichert hatte, wie das Münchner MDax -Unternehmen in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag schrieb.

Der Betreiber von ImmobilienScout24 und AutoScout24 gilt als Übernahmekandidat. Mitte Mai war allerdings ein Angebot der Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone gescheitert, weil die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent nicht erreicht worden war. Scout24 ist an der Börse derzeit rund 4,7 Milliarden Euro wert./elm/knd/mis

ISIN DE000A12DM80

