Das Analysehaus RBC hat Beiersdorf von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 105 Euro angehoben. Die Aussichten für Beiersdorf seien alles in allem gut, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber dies sei angesichts der Bewertung bereits im Aktienkurs enthalten. Deswegen stufe er Beiersdorf ab. Er habe seine Schätzungen etwas nach oben geschraubt nach den guten Zahlen zum 1. Quartal, weshalb das Kursziel leicht steige./stk/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-06-06/07:45

ISIN: DE0005200000