Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 5,90 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Er bevorzuge im spanischen Bankensektor Werte mit Restrukturierungspotenzial und starkem Fokus auf das lokale Geschäft in Spanien, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die BBVA sei eine positivere Sicht auf die Aktivitäten in der Türkei nötig, damit die Aktie eine Kaufempfehlung rechtfertigen würde./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 15:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-06-05/23:08

ISIN: ES0113211835