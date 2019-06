Transformation zum Produktunternehmen weiter vorangetrieben

Höhere Diversifikation des Produktportfolios erzielt

Umsatz mit eigenen Produkten um 70 gewachsen

Investitionen in Entwicklung der Organisation und Personalaufbau, um Wachstum im Produktbereich gerecht zu werden

Weiterer Ausbau des Produktgeschäfts und erneute Wachstumsinvestitionen geplant

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung, hat sein Geschäftsmodell innerhalb des Geschäftsjahres 2018 erfolgreich hin zum international aufgestellten Produktunternehmen weiterentwickelt. Dabei lag der Schwerpunkt auf Produkten für regulierte Märkte wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Der Gesamtumsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei 4,5 Mio. EUR.

Der Umsatz mit selbstentwickelten Produkten nahm im Geschäftsjahr 2018 um mehr als 70 zu. Er machte damit rund zwei Drittel der Erlöse des Unternehmens aus. Im Produktgeschäft produziert und vermarktet c-LEcta eigene biotechnologische Produkte. Derzeit liegt der Schwerpunkt hier auf Enzym-Produkten, die als Prozesshilfsstoffe industrielle Lebensmittel- und Pharmaproduktionen effizienter machen. Zukünftig werden auch biotechnologisch hergestellte und fertigproduzierte Inhaltsstoffe für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik als Produkte hinzukommen. Als zweite Umsatzquelle fungiert das Projektgeschäft. Hier arbeitet c-LEcta in strategischer Partnerschaft mit führenden Unternehmen aus beispielsweise der Lebensmittel- und Pharmaindustrie an der Entwicklung, Kommerzialisierung und Vermarktung gemeinsam entwickelter Produkte. Der Anteil des Projektgeschäfts reduzierte sich im Geschäftsjahr 2018 planmäßig auf rund ein Drittel des Gesamtumsatzes. Im Zuge dieser Entwicklung konnte c-LEcta das eigene Produktportfolio weiter diversifizieren und erreichte rund 70 des Produktumsatzes mit drei verschiedenen Produkten. Im Geschäftsjahr 2017 war noch ein einzelnes, sehr erfolgreiches Produkt für diesen Umsatzanteil verantwortlich. Damit ist c-LEcta unabhängiger von einzelnen Produkten und gewinnt eine höhere Umsatzstabilität für die kommenden Geschäftsjahre. Zudem legte das Unternehmen durch den Wandel den Grundstein für weiteres Wachstum im dynamischen Markt für Lebensmittelinhaltsstoffe. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes wurden im Geschäftsjahr 2018 bereits in diesem Bereich erzielt. Der restliche Umsatz stammt im Wesentlichen aus dem Bereich Pharma.

Marc Struhalla, Gründer und CEO von c-LEcta, kommentiert: "Wir haben uns im vergangenen Geschäftsjahr darauf konzentriert, die c-LEcta zu einem Produktunternehmen auszubauen. Unser sehr schnell wachsendes Produktgeschäft verschafft uns dabei Zugang zu neuen Kundengruppen. Wir sind überzeugt, dass unser Kernmarkt für Lebensmittelinhaltsstoffe noch große Potenziale für unsere einzigartigen Biotechnologie-Lösungen bietet. Mit der Transformation unserer Unternehmensstrategie haben wir die Grundlage geschaffen, diese Potenziale zu heben."

c-LEcta investierte im Geschäftsjahr 2018 insbesondere in den Personalaufbau. Damit legte das Unternehmen den Grundstein, um seinen verstärkten Aktivitäten in der Eigenproduktvermarktung und dem weiteren Wachstum gerecht zu werden. Zum Ende des Jahres 2018 waren 63 Mitarbeiter für c-LEcta tätig, acht mehr als noch zum Ende des Vorjahres. Die Standortfläche wurde um rund 800 m2 auf eine Gesamtfläche von 3.100 m2 erweitert. Außerdem investierte das Unternehmen in Sachanlagen für Forschung und Entwicklung sowie Produktionsanlagen.

Thomas Pfaadt, CFO von c-LEcta, führt aus: "Das vergangene Geschäftsjahr war von vielen positiven Veränderungen geprägt. Wir sind als innovationsstarkes Unternehmen mit Kunden aus 25 Ländern auf vier Kontinenten international breit aufgestellt. Die getätigten Investitionen haben dazu beigetragen, uns auch produktseitig diversifizierter aufzustellen. Die finanziellen Mittel aus der letzten erfolgreichen Finanzierungsrunde geben uns die Freiheit, ein anvisierten Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr weiter zu forcieren."

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Geschäftsführung einen weiteren Ausbau des Produktgeschäfts und plant erneute Wachstumsinvestitionen.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

