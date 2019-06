Herr Schäfer, wie laufen die Geschäfte bei Aptiv? Christian Schäfer: Die Geschäfte laufen gut. Wir haben seit letztem Jahr ungefähr 300 neue Mitarbeiter allein an unserem europäischen Headquarter in Wuppertal eingestellt. Durch den Wandel von Delphi zu Aptiv haben wir uns als Systemanbieter noch stärker auf Architekturen konzentriert. Da sind wir eines der ganz wenigen Unternehmen am Markt, wenn nicht gar die einzigen, die wirklich von den Steckverbindern über den Leitungssatz, die Steuergeräte, die Server, die Software bis hin zur Cloud-Connectivity ein Systemverständnis haben und dieses bei der Entwicklung der einzelnen Komponenten nutzen. In den Gesprächen mit den Automobilherstellern merken wir, dass dieser Ansatz, eine Architektur ganzheitlich zu entwickeln, genau deren Anforderungen entspricht. Bereits seit über zwei Jahren beschäftigen wir uns mit diesem holistischen Ansatz, den wir Smart Vehicle Architecture nennen - und zwar aus zwei Motivationsgründen heraus. Zum einen wird das Bordnetz immer komplexer und immer schwerer; in punkto Komplexität sind wir mittlerweile an einem Punkt, an dem wir mit dem bisher verfolgten, evolutionären Ansatz nicht mehr weiterkommen. Parallel dazu wird der Softwareanteil immer größer, sodass wir Hardware und Software voneinander abstrahieren müssen. Was ist das smarte in der Smart Vehicle Architecture? Christian Schäfer: Das Smarte daran ist, dass wir einen revolutionären ...

