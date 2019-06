Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 115 auf 125 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach einem exzellenten Jahresstart der Bioprocess-Sparte sei es wahrscheinlich, dass der Laborausrüster seinen Jahresausblick für dieses Segment erhöhen wird, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem trage er mit einer Anhebung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 Rechnung. Allerdings sei das Papier überbewertet./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007165631