Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnikkonzern zeichne sich durch eine geringere Zyklizität als andere Investitionsgüter-Unternehmen aus, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sowie erwartete Marktanteilsgewinne und Aktienrückkäufe signalisierten eine im Branchenvergleich bessere Entwicklung des Gewinns je Aktie in den Jahren 2019 und 2020./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-06/08:09

ISIN: FR0000121972