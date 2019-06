In den letzten Wochen sind an der Wall Street vor allem die Aktien der Technologiebranche ordentlich durchgerüttelt worden. Allen voran der Chipsektor, welcher seit Ende April nahezu 20 Prozent an Wert einbüßen musste. Die Schwäche wurde insbesondere vom Branchenprimus Intel angeführt.

Den vollständigen Artikel lesen ...