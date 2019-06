Fiat Chrysler zieht sein Angebot für Renault zurück. Stand von heute morgen! Der Grund ist wie üblich: Die französische Regierung sitzt mit am Tisch und entscheidet letztlich über die Konditionen. Auf jeden Fall will sie eine wichtige Minderheitsbeteiligung sichern und vor allem den maßgeblichen Einfluss im Verwaltungsrat. Das ist übliche französische Politik und was daraus wird bleibt offen. Wir hatten uns ohnehin nicht daran beteiligt und bleiben der Sache weiterhin fern.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info