Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bechtle von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der starken Zahlen für das erste Quartal hob Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen an. Sie liegen nun am oberen Ende der Unternehmensziele. Aktuell sehe er keinerlei Störfeuer für den positiven Trend beim IT-Dienstleister./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-06-06/08:42

ISIN: DE0005158703