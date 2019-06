Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach dem überraschenden Rückzug des Fusionsangebots an Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der geplante Zusammenschluss habe nach der Lösung aller Probleme für den italienischen Hersteller geklungen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer harten Reaktion an der Börse./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

