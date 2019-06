Kursgewinne an den US-Börsen zur Wochenmitte dürften heute zumindest für einen stabilen Handelsauftakt im DAX sorgen. An der Wall Street wetten die Investoren mittlerweile auf sinkende Zinsen - das treibt die Kurse an den Aktienmärkten in die Höhe. In Frankfurt steht am Nachmittag der Zinsentscheid der EZB an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

