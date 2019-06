Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB. Der an den Finanzmärkten immer stärkere Beachtung findende Stimmungsindikator für das Service-Segment der US-Wirtschaft habe im Berichtsmonat Mai auf beachtliche 56,9 Punkte anziehen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...