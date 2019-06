FRANKFURT (Dow Jones)--Nahe dem Allzeithoch notiert der Bund-Future des auslaufenden Juni-Kontrakts im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstagmittag. "Die Erwartungen an Draghi könnten höher kaum sein", heißt es am Morgen von den Anleihestrategen der Commerzbank. Das Arsenal der EZB sei zwar begrenzt, aber Draghi habe dennoch Alternativen, um den Markterwartungen gerecht zu werden. Der EZB-Chef dürfte dabei vor allem die Entschlossenheit der EZB bekräftigen, ein weiteres Abrutschen der Inflationserwartungen zu verhindern. Hierfür dürfte er zunächst erneut ein mögliches Überschießen betonen, und könnte auch die ganz großen Kaliber in Aussicht stellen, falls das "kein Wachstum, kaum Inflation"-Szenario des Marktes in ein deflationäres ausufere.

Draghi abzuschreiben habe sich in der Vergangenheit selten ausgezahlt. Da zudem "Risk-off" im Falle einer Enttäuschung sowie die Fed-Neubewertung unterstützend wirkten, raten die Anleihestrategen zu Käufen bei eventuellen Bund-Rücksetzern.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 168,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,85 Prozent und das Tagestief bei 168,70 Prozent. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte. Der umsatzmäßig klar führende September-Kontrakt liegt bei 171,34 Prozent, 11 Ticks höher als am Vortag. Der Bobl-Futures notiert unveränd.0 Ticks auf 134,07 Prozent.

June 06, 2019

