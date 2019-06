Die Ölpreise befinden sich im freien Fall, die Metallnotierungen geben ebenfalls nach, Gold ist als sicherer Hafen gefragt.



Warum der Handelskrieg zwischen den USA und China langfristig allerdings nicht zu einem Kollaps des Rohstoffsektors führen wird, erläutert Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.