Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit führende Anbieter von iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattform Technologie für die Bau- und Immobilienbranche,

hat in den USA erfolgreich die Übernahme von 60% der in Atlanta ansässigen BSD (Building Systems Design) abgeschlossen. BSD bietet eine führende Cloud-Softwareplattform für Gebäudespezifikationen sowie Daten- und Analyselösungen für nordamerikanische Bauprodukthersteller. Die 40% Miteigentümer sind das BSD Executive Management Team, bestehend aus: Chief Executive Officer Christopher Anderson, Executive Chairman Iain Melville und Chief Innovation Officer Arol Wolford sowie das Construction Specification Institute (CSI), dessen Aufgabe es ist, das Gebäudedatenmanagement voranzutreiben. Vor seinem Eintritt bei BSD war Christopher in leitenden Positionen in der Gordian Group und RS Means tätig und Iain war CEO für Construction Market Data (CMD) und RS Means. Arol ist der Gründer von CMD und Board Member der Revit Technology Corporation.

Die BSD ARR Umsätze (Annual Recurring Revenue / jährlich wiederkehrende Umsätze) sind für 2019 mit >14 Mio. USD bei einem organischen Wachstum von ca. 25% geplant. Der adressierbare Markt für die BSD Produkte in den USA und Kanada liegt bei über 3 Milliarden USD ...

